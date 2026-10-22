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Siber Güvenlik Başkanlığından kritik uyarı! Türkiye genelinde güvenlik taraması başlatıldı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Siber Güvenlik Başkanlığından kritik uyarı! Türkiye genelinde güvenlik taraması başlatıldı

Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı, dünya genelinde internet siteleri ve kurumsal uygulamalarda yaygın olarak kullanılan PHP yazılım altyapısındaki kritik güvenlik açıkları nedeniyle Türkiye genelinde önleyici taramalar başlattı. "PHP2Shell" olarak adlandırılan zafiyetlerin belirli koşullarda şifre gerektirmeden uzaktan kod çalıştırılmasına imkan tanıyabildiği belirtildi. Kamu kurumları, kritik altyapılar ve özel sektör kuruluşlarına acil güvenlik duyurusu gönderilirken sistem yöneticilerine güncelleme ve ilave koruma tedbirlerini uygulama çağrısı yapıldı.

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