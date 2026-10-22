Türkiye'den savunma sanayisinde dörtlü hamle! Bedir Mutabakat Zaptı imzalandı

Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya arasında savunma sanayisinde çok taraflı iş birliğini öngören "Bedir Mutabakat Zaptı", Katar'ın başkenti Doha'da imzalandı. Dört ülkenin askerî üretim, ortak proje geliştirme, teknoloji paylaşımı ve teknik eğitim alanlarında birlikte çalışmasını hedefleyen mutabakat kapsamında iki kademeli karar mekanizması oluşturulacak. Peki, Bedir Mutabakatı neleri kapsıyor, hangi ülkeler imza attı? Ayrıntıları A Haber muhabiri Fakhur Rahman aktardı.