Başkan Erdoğan'dan İsveç'ten uçakla getirilen Emrullah Gülüşken'in kızına telefon
Başkan Erdoğan, İsveç'te Kovid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyen kalp hastası Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla Gülüşken ile görüştü. Emrullah Gülüşken Türkiye tarafından özel ambulans uçakla yurda getirilmişti.
Başkan Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Bugün İsveç'ten uçak ambulans ile ülkemize getirdiğimiz Emrullah Bey'in kızı Leyla kardeşimle telefonda görüştüm. Yaşadığı mutluluğu paylaşmayı bizlere nasip eden Allah'a şükürler olsun. Bu devlet, Milletinin mecnunudur. Sevdiği gurbet elde olsa da onu asla yalnız bırakmaz...
Bugün İsveç'ten uçak ambulans ile ülkemize getirdiğimiz Emrullah Bey'in kızı Leyla kardeşimle telefonda görüştüm. Yaşadığı mutluluğu paylaşmayı bizlere nasip eden Allah'a şükürler olsun.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 26, 2020
Bu devlet, Milletinin mecnunudur. Sevdiği gurbet elde olsa da onu asla yalnız bırakmaz... pic.twitter.com/auyeWS8P49
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