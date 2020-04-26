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Başkan Erdoğan'dan İsveç'ten uçakla getirilen Emrullah Gülüşken'in kızına telefon

Başkan Erdoğan, 'te Kovid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyen kalp hastası 'in kızı Leyla Gülüşken ile görüştü. Emrullah Gülüşken Türkiye tarafından özel ambulans uçakla yurda getirilmişti.

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Giriş Tarihi: 26.04.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İSVEÇ'TEN UÇAKLA GETİRİLEN EMRULLAH GÜLÜŞKEN'İN KIZINA TELEFON

Başkan Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Bugün 'ten uçak ambulans ile ülkemize getirdiğimiz 'in kızı Leyla kardeşimle telefonda görüştüm. Yaşadığı mutluluğu paylaşmayı bizlere nasip eden Allah'a şükürler olsun. Bu devlet, Milletinin mecnunudur. Sevdiği gurbet elde olsa da onu asla yalnız bırakmaz...

Başkan Erdoğan'dan İsveç'ten uçakla getirilen Emrullah Gülüşken'in kızına telefon BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İSVEÇ'TEN UÇAKLA GETİRİLEN EMRULLAH GÜLÜŞKEN'İN KIZINA TELEFON

İsveç-Türkiye hattında kurtarma operasyonu! Babası tedavi edilmeyen Leyla Gülüşken son durumu A Haber'de anlattı İSVEÇ-TÜRKİYE HATTINDA KURTARMA OPERASYONU! BABASI TEDAVİ EDİLMEYEN LEYLA GÜLÜŞKEN SON DURUMU A HABER'DE ANLATTI

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