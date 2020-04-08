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08.04.2020

Esenyurt'ta patlamanın meydana geldiği daire harabeye döndü |Video

Esenyurt'ta 10 katlı binada doğalgaz kaynaklı meydana gelen patlama sonrası bina içi ve daireler görüntülendi. Adeta savaş alanını andıran dairede eşyaların kullanılamaz hale geldiği ve iki blok arası siteyi ayıran duvarların yıkıldığı görüldü. Site içinde milyonlarca liralık hasar olduğu tahmin ediliyor.
Esenyurtta patlamanın meydana geldiği daire harabeye döndü ESENYURT'TA PATLAMANIN MEYDANA GELDİĞİ DAİRE HARABEYE DÖNDÜ

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