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Esenyurt'ta patlamanın meydana geldiği daire harabeye döndü |Video
Esenyurt'ta 10 katlı binada doğalgaz kaynaklı meydana gelen patlama sonrası bina içi ve daireler görüntülendi. Adeta savaş alanını andıran dairede eşyaların kullanılamaz hale geldiği ve iki blok arası siteyi ayıran duvarların yıkıldığı görüldü. Site içinde milyonlarca liralık hasar olduğu tahmin ediliyor.
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