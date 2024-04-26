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Mardin'de piknik yapan kız çocuğunun parmağına olta iğnesi battı

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 26.04.2024 12:07
Mardin'in Mazıdağı'nda piknik alanında kız çocuğunun parmağına batan olta iğnesi itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı. Operasyon sonrası sağlık ekiplerince kız çocuğuna gerekli müdahaleler yapıldı.
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