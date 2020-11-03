Son dakika: Ayda'nın olduğu ambulanstan ilk görüntüler

İzmir depreminde 91 saatte mucize kurtuluş gerçekleşti. Ayda Gezgin canlı olarak kurtarıldı. Ayda'nın hastaneye götürülürken ambulanstaki ilk görüntüleri ortaya çıktı. Sağlık çalışanının Ayda'ya nasıl olduğu ve ismini sorduğu anlar kamerada.

İzmir depreminde 91 saatte mucize kurtuluş gerçekleşti. Ayda Gezgin canlı olarak kurtarıldı. Ayda'nın hastaneye götürülürken ambulanstaki ilk görüntüleri ortaya çıktı. Sağlık çalışanının Ayda'ya nasıl olduğu ve ismini sorduğu anlar kamerada.