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Son dakika: Ayda'nın olduğu ambulanstan ilk görüntüler

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Giriş: 03.11.2020 11:29
Güncelleme:03.11.2020 11:33
İzmir depreminde 91 saatte mucize kurtuluş gerçekleşti. Ayda Gezgin canlı olarak kurtarıldı. Ayda'nın hastaneye götürülürken ambulanstaki ilk görüntüleri ortaya çıktı. Sağlık çalışanının Ayda'ya nasıl olduğu ve ismini sorduğu anlar kamerada.

İzmir depreminde 91 saatte mucize kurtuluş gerçekleşti. Ayda Gezgin canlı olarak kurtarıldı. Ayda'nın hastaneye götürülürken ambulanstaki ilk görüntüleri ortaya çıktı. Sağlık çalışanının Ayda'ya nasıl olduğu ve ismini sorduğu anlar kamerada.

Ayda Gezgini böyle kurtarmıştı! O fotoğrafın hikayesini anlattı... AYDA GEZGİN'İ BÖYLE KURTARMIŞTI! O FOTOĞRAFIN HİKAYESİNİ ANLATTI...
Ayda bebek 91 saat sonra enkazdan çıkarıldı! İşte kurtarılma anı AYDA BEBEK 91 SAAT SONRA ENKAZDAN ÇIKARILDI! İŞTE KURTARILMA ANI
AFAD ekibinin Ayda Gezgine ulaştığı an! AFAD EKİBİNİN AYDA GEZGİN'E ULAŞTIĞI AN!
Son dakika: Rıza Bey Apartmanında Ayda Gezgin canlı olarak kurtarıldı! O anları canlı yayında sevinç gözyaşlarıyla anlattı SON DAKİKA: RIZA BEY APARTMANI'NDA AYDA GEZGİN CANLI OLARAK KURTARILDI! O ANLARI CANLI YAYINDA SEVİNÇ GÖZYAŞLARIYLA ANLATTI
Son dakika: 91 saat sonra mucize! Ayda bebek sağ olarak kurtarıldı SON DAKİKA: 91 SAAT SONRA MUCİZE! AYDA BEBEK SAĞ OLARAK KURTARILDI

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Ambulanstan ilk görüntüler
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