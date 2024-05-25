Sokak hayvanları sorunu nasıl bitecek? Dünyadaki örnekler neler?

Başıboş sokak hayvanları ile ilgili yasa teklifinde sona gelindi. Henüz nihai şekli verilmeyen teklif neler getiriyor? Uzmanlar ne öneriyor? A Haber muhabiri Hakan Gürkan’ın konuğu olan Güvenli Sokaklar Derneği Başkanı Murat Pınar önemli değerlendirmelerde bulundu.

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