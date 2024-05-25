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Sokak hayvanları sorunu nasıl bitecek? Dünyadaki örnekler neler?

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 25.05.2024 13:44
Başıboş sokak hayvanları ile ilgili yasa teklifinde sona gelindi. Henüz nihai şekli verilmeyen teklif neler getiriyor?  Uzmanlar ne öneriyor? A Haber muhabiri Hakan Gürkan’ın konuğu olan Güvenli Sokaklar Derneği Başkanı Murat Pınar önemli değerlendirmelerde bulundu.
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