Mehmet Aslantuğ'un eski eşi Arzum Onan'ın sır gibi sakladığı sevgilisine bakın! 27 yıllık evlilik tek celsede bitmişti...

Geçtiğimiz yıl Mehmet Aslantuğ ile boşanan Arzum Onan, eski defterleri kapattı, yeni bir ilişkiye adım attı. Son iki aydır Los Angeles'ta yaşayan ve bir iş insanıyla birlikte olduğu öğrenilen Arzum Onan'ın, sevgilisinin kimliği merak konusu oldu. Çiftin bir süredir birlikte mutlu bir ilişki yaşadığı ve Arzum Onan'ın sık sık Amerika'ya gidip geldiği öğrenildi. İşte Arzum Onan'ın sır gibi sakladığı yeni aşkı...