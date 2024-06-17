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Mehmet Aslantuğ'un eski eşi Arzum Onan'ın sır gibi sakladığı sevgilisine bakın! 27 yıllık evlilik tek celsede bitmişti...

Geçtiğimiz yıl Mehmet Aslantuğ ile boşanan Arzum Onan, eski defterleri kapattı, yeni bir ilişkiye adım attı. Son iki aydır Los Angeles'ta yaşayan ve bir iş insanıyla birlikte olduğu öğrenilen Arzum Onan'ın, sevgilisinin kimliği merak konusu oldu. Çiftin bir süredir birlikte mutlu bir ilişki yaşadığı ve Arzum Onan'ın sık sık Amerika'ya gidip geldiği öğrenildi. İşte Arzum Onan'ın sır gibi sakladığı yeni aşkı...

ahaber.com.tr
Giriş: 17.06.2024 08:42
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Mehmet Aslantuğ’un eski eşi Arzum Onan’ın sır gibi sakladığı sevgilisine bakın! 27 yıllık evlilik tek celsede bitmişti...

Magazin dünyasının sevilen çiftlerinden Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan, geçtiğimiz yıl 29 Mayıs'ta, tam 27 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandırarak herkesi şaşırtmıştı.Neden ayrıldıkları merak edilen çiftten Aslantuğ'un "Ben terk etmedim" açıklaması çok konuşuldu.

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Mehmet Aslantuğ’un eski eşi Arzum Onan’ın sır gibi sakladığı sevgilisine bakın! 27 yıllık evlilik tek celsede bitmişti...

Bülent Cankurt bugünkü yazısında Arzum Onan'ın sevgilisinin kim olduğunu yazdı...

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Mehmet Aslantuğ’un eski eşi Arzum Onan’ın sır gibi sakladığı sevgilisine bakın! 27 yıllık evlilik tek celsede bitmişti...

Geçen yıl 27 yıllık eşi Mehmet Aslantuğ'dan boşanan Arzum Onan'ın kalbini yeni bir aşka açtığını önceki gün tüm Türkiye benden öğrenmişti.

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Mehmet Aslantuğ’un eski eşi Arzum Onan’ın sır gibi sakladığı sevgilisine bakın! 27 yıllık evlilik tek celsede bitmişti...

İki ay önce Arzum Onan'ın kalbini çalmayı başaran kişinin Los Angeles'ta yaşayan bir Türk iş insanı olduğunu öğrenmiş ama ismine ulaşamamıştım. Çok yakında bu şanslı beyefendinin kimliğini de buradan ifşa ederim demiştim! Dediğim gibi de oldu.

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Mehmet Aslantuğ’un eski eşi Arzum Onan’ın sır gibi sakladığı sevgilisine bakın! 27 yıllık evlilik tek celsede bitmişti...

İşte Arzum Onan'a çok iyi geldiği söylenen Türk iş insanının ismi: Orkan Özkan. Arzum Onan gibi başından bir evlilik geçen Orkan Bey'in, neredeyse boyunca iki kızı olduğunu da öğrendim.