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Mezarlıkta alev alev böyle yandı

İHA
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Giriş: 17.06.2024 09:07
Afyonkarahisar’da mezarlıkta çalışma yapan kepçe çıkan yangın sonrası alev alev yanarken, olayın ardından iş makinesi kullanılamaz hale geldi. O anlar kameraya yansıdı.
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Mezarlıkta alev alev böyle yandı
Mezarlıkta alev alev böyle yandı
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