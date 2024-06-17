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Bina yerle bir oldu! O anlar kamerada

İHA
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Giriş: 17.06.2024 09:16
Hatay'ın Defne ilçesinde iş makinasıyla yıkılan 6 katlı binanın yerle bir olma anı cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte saniye saniye o anlar...
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Bina yerle bir oldu! O anlar kamerada
Bina yerle bir oldu! O anlar kamerada
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