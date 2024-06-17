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Görüntüler Hatay'dan! İşte kara yılanların çiftleşme dansı

İHA
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Giriş: 17.06.2024 09:37
Hatay'ın Payas ilçesinde bir evin bahçesine giren boyları bir buçuk metreyi bulan 2 kara yılanın çiftleşme dansı, ikamet sahibi tarafından kamerayla görüntülendi.
Yaz gelince her yerde ortaya çıktılar YAZ GELİNCE HER YERDE ORTAYA ÇIKTILAR

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