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Sinop’taki akraba cinayetinde tatbikat

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 14.05.2024 13:27
Sinop’ta 27 Aralık’ta meydana gelen ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan cinayetle ilgili olay mahallinde tatbikat yaptırıldı.
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