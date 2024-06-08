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Yaz aylarının vazgeçilmezi olan kirazda hasat zamanı

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 08.06.2024 17:27
Şehzadeler şehri Amasya'da kiraz hasadı başladı. Coğrafi işaret tescilli kirazda bu yıl 50 bin ton rekolte bekleniyor. A Haber ekibinden Murat Onur ile kameraman Halil İbrahim Yel, kiraz hasadına katıldı.
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