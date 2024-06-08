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Ticari araç ile elektrikli scooterın çarpışma anı güvenlik kamerasında

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 08.06.2024 17:46
Antalya'nın Alanya ilçesinde ticari araç ile elektrikli scooterın çarpışması sonucunda scooter sürücüsü yaralanırken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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