08 Haziran 2024, Cumartesi
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Ticari araç ile elektrikli scooterın çarpışma anı güvenlik kamerasında
Antalya'nın Alanya ilçesinde ticari araç ile elektrikli scooterın çarpışması sonucunda scooter sürücüsü yaralanırken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.