08 Haziran 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Avcılar’da kahvehaneye silahlı saldırı anı kamerada

İHA
ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.06.2024 16:48
Güncelleme:08.06.2024 16:49
Avcılar’da, bir otomobille gelip uzun namlulu silah ve tabancayla kahvehaneyi tarayan şahısların o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Başkale’de 2 tır kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Başkale'de 2 tır kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Avcılar’da kahvehaneye silahlı saldırı anı kamerada
Avcılar’da kahvehaneye silahlı saldırı anı kamerada
Ankara’yı sel vurdu! İlk detaylar A Haber’de...
Ankara'yı sel vurdu! İlk detaylar A Haber'de...
Şehre Yakın ekibi Çankırı’da!
Şehre Yakın ekibi Çankırı’da!
Yere çöp attı diye uyardığı kişi tarafından bıçakladı!
Yere çöp attı diye uyardığı kişi tarafından bıçakladı!
Bariyerleri aşarak bahçe ile kaldırım arasında asılı kaldı
Bariyerleri aşarak bahçe ile kaldırım arasında asılı kaldı
Kars’ta balıkların ‘ölüm’ göçü
Kars’ta balıkların ‘ölüm’ göçü
Canlı yayında eniştesini bıçakladı!
Canlı yayında eniştesini bıçakladı!
Boşandığı karısını silahla vurarak ağır yaraladı
Boşandığı karısını silahla vurarak ağır yaraladı
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
D-8 ülkeleri Gazze için ortak hareket edecek
"D-8 ülkeleri Gazze için ortak hareket edecek"
Ege yöresine ait türkülerin hikayesi!
Ege yöresine ait türkülerin hikayesi!
Daha Fazla Video Göster