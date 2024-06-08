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Kutsal topraklarda çocuk kafilesi! Ali Erbaş’tan çocuk kafilesini ziyaret

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 08.06.2024 17:07
Güncelleme:08.06.2024 17:27
Diyanet, çocuklarıyla kutsal topraklara giden hacı adaylarının rahat ibadet yapabilmeleri için geçen yıl otellerde oyun ve sosyal etkinlik alanları oluşturmaya başlamıştı. Çocuk kafilesi programı bu yıl da devam etti. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş çocukları ziyaret ederek onlarla oyun oynadı.
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