08 Haziran 2024, Cumartesi
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Güneş kremi alırken dikkat! Sahte güneş kremi nasıl anlaşılır?
Kavurucu yaz sıcaklarının gelmesiyle güneş kremlerine ilgi arttı ancak yanlış krem tercihi sağlığınızdan edebilir. Uzmanlar merdiven altı ürünlerden uzak durulması konusunda uyardı. Peki sahte güneş kremi nasıl anlaşılır? Güneş koruyucu alırken nelere dikkat edilmeli? İşte tüm detaylar…