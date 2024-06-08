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Şiddetli yağış başkenti felç etti! Sokaklar göle döndü, araçlar suya gömüldü

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.06.2024 17:06
Ankara'da bugün öğleden sonra başlayan şiddetli yağış, kentin birçok bölgesinde su baskınlarına yol açtı. Birçok cadde ve sokak su altında kalırken, araçlar suya gömüldü, vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Bazı metro girişlerini su basması dolayısıyla seferler durduruldu.
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