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A Haber ekibi sular altında kalan evde!

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.06.2024 19:39
Başkent Ankara'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve binaları su basarken araçlar yolda kaldı. A Haber ekiplerinden Merve Pekmez sular altında kalan eve girdi. İşte detaylar....

A Haber ekibi sular altında kalan evde!
A Haber ekibi sular altında kalan evde!
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