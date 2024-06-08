Üzüm bağlarında yoğun mesai! Tarladan sofraya uzanan lezzet!

Gastronomi şehri Gaziantep'de üzümden yapılan ürünler de vazgeçilmez tatlar arasında. Sonbaharda hasat edilen üzümler el birliği ile birçok işlemden geçerek kesme pestil ve üzüm pekmezi yapılıyor. Gelin şimdi üzümün kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerine dönüşme sürecine yakından bakalım.

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