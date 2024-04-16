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Silivri'de kahvehaneye tüfekle ateş açtı

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Giriş: 16.04.2024 15:57
Silivri'de 3 yıl önce tartıştığı kişinin kahvehanesine tüfekle ateş açan şüpheli ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olay anı güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
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