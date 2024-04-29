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Yokuşta aracı kaldıramayınca kazaya neden oldu! O anlar kamerada

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 29.04.2024 16:14
Son dakika yaşam haberleri… Bursa'da yokuşta aracı kaldıramayan sürücü, kazaya neden oldu. Kaza yaptıktan sonra kaçan sürücü, kameraya yansıdı.
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