Sıcaklar etkiledi yenidünyada hasat erken başladı: Fiyatı üreticisini sevindirdi

Mersin’de birçok bahçede yetiştirilen ve masrafı az olduğu için 'sarı altın' olarak dillendirilen Malta eriğinde (yenidünya) hasat başladı. Birinci kalite kilogramı 40-45 TL arasında bahçeden alıcı bulan yenidünya, üreticisini de sevindirdi.