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Şanlıurfa’da “yeşil altın” için ilaçlama uyarısı

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 17.04.2024 14:51
Türkiye fıstığının önemli merkezlerinden biri olan Şanlıurfa’da, kaliteli fıstık üretiminin yaygınlaştırılması için tarım ve orman il müdürlüğü, zararlı haşerelere karşı ilaçlama çağrısı yaptı. Yapılacak çalışma ile fıstık ağaçlarında düşük rekolteye karşı yüksek verim hedefleniyor.

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