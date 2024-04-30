Emine Erdoğan Tohum Gen Bankası’nı ziyaret etti! Yetkililerden bilgi aldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dünyanın en büyük üçüncü Tohum Gen Bankası'nı ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Ziyaretine dair sosyal medyadan bir mesaj da paylaşan Erdoğan, "Hem geleceğimiz hem de geçmişimiz muhafaza ediliyor" derken, bankaların çoğalması temennisinde bulundu.

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