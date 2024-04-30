Yediemindeki 300 araç nerede?

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bulunan yediemin otoparkında olması gereken araçlardan 3'ünün Muğla, Eskişehir ve İstanbul kolluk denetimleri sırasında yakalanmasıyla, otoparktaki yaklaşık 300 aracın kayıp olduğu tahmin ediliyor.