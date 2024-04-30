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Yediemindeki 300 araç nerede?

İHA
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Giriş: 30.04.2024 16:06
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bulunan yediemin otoparkında olması gereken araçlardan 3'ünün Muğla, Eskişehir ve İstanbul kolluk denetimleri sırasında yakalanmasıyla, otoparktaki yaklaşık 300 aracın kayıp olduğu tahmin ediliyor.
Yediemindeki 300 araç nerede?
Yediemindeki 300 araç nerede?
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