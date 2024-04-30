Cezeri Sergisi 17 bin ziyaretçi ağırladı

İstanbul'un Tarih ve Kültür Mirasını aydınlatan Rami Kütüphanesi'nde Cezeri Müzesine yoğun ilgi var. Cezeri'nin olağanüstü makineleri sergisi açıldığı gün 17 bin ziyaretçi ağırladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Esra Akyürek aktardı.