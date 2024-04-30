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Cezeri Sergisi 17 bin ziyaretçi ağırladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.04.2024 16:02
İstanbul'un Tarih ve Kültür Mirasını aydınlatan Rami Kütüphanesi'nde Cezeri Müzesine yoğun ilgi var. Cezeri'nin olağanüstü makineleri sergisi açıldığı gün 17 bin ziyaretçi ağırladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Esra Akyürek aktardı.
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