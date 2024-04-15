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Sancaktepe'de eski koca dehşeti: Boşandığı eşini vurup intihar etti
Olay, saat 20.00 sıralarında Merve Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akrabalarının düğününe giden Mehmet Bahşi, boşandığı eşi Çiğdem A. ile karşılaştı. Karşılaşmanın ardından Mehmet Bahşi yanında bulunan silah ile Çiğdem A.'nın başına ateş etti. Çiğdem A. yere düşerken, Mehmet Bahşi aynı silahla intihar etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ağır yalanan Mehmet Bahşi ve Çiğdem A. olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Mehmet Bahşi, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çiğdem A. ise Sultanbeyli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Çiğdem A.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay Yeri İnceleme ekipleri, olay yerinde çalışma yaptı.