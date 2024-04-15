15 Nisan 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Sancaktepe'de eski koca dehşeti: Boşandığı eşini vurup intihar etti

Sancaktepe'de eski koca dehşeti: Boşandığı eşini vurup intihar etti

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.04.2024 01:19
Güncelleme:15.04.2024 01:19
Sancaktepe'de boşandığı eşi ile düğünde karşılaşan Mehmet Bahşi, eski eşi Çiğdem A.'ya silahla ateş ettikten sonra intihar etti. Olayda Çiğdem A. ağır yaralanırken Bahşi hayatını kaybetti.

Olay, saat 20.00 sıralarında Merve Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akrabalarının düğününe giden Mehmet Bahşi, boşandığı eşi Çiğdem A. ile karşılaştı. Karşılaşmanın ardından Mehmet Bahşi yanında bulunan silah ile Çiğdem A.'nın başına ateş etti. Çiğdem A. yere düşerken, Mehmet Bahşi aynı silahla intihar etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yalanan Mehmet Bahşi ve Çiğdem A. olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Mehmet Bahşi, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çiğdem A. ise Sultanbeyli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Çiğdem A.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay Yeri İnceleme ekipleri, olay yerinde çalışma yaptı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Sancaktepe’de eski koca dehşeti!
Sancaktepe'de eski koca dehşeti!
Kadıköy’de kaldırıma çarpan otomobil yan yattı!
Kadıköy'de kaldırıma çarpan otomobil yan yattı!
Tokat’ta otobüsü durdurup muavini rehin aldı!
Tokat'ta otobüsü durdurup muavini rehin aldı!
Küçükçekmece’de site hırsızları kamerada!
Küçükçekmece'de site hırsızları kamerada!
Adana’da sokak ortasında çatışmada kamerada
Adana’da sokak ortasında çatışmada kamerada
Kamyonla devrildi, kaza yaptığı saatler sonra fark edildi!
Kamyonla devrildi, kaza yaptığı saatler sonra fark edildi!
Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı!
Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı!
Teleferik kazasının ön raporu tamamlandı!
Teleferik kazasının ön raporu tamamlandı!
2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı
2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı
Otomobilin kaldırımda yürüyen kadına çarptı
Otomobilin kaldırımda yürüyen kadına çarptı
Beton mikseri işçiyi hayatından etti!
Beton mikseri işçiyi hayatından etti!
Çiçek açan kanola bitkisi tarlaları sarıya boyadı
Çiçek açan kanola bitkisi tarlaları sarıya boyadı
Daha Fazla Video Göster