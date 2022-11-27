27 Kasım 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Rize'de feci kaza! Bariyerlere çarpıp üç metre yüksekten yere çakıldı

Rize'de feci kaza! Bariyerlere çarpıp üç metre yüksekten yere çakıldı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.11.2022 19:08
Güncelleme:27.11.2022 19:19
Rize'de bariyerlere çarptıktan sonra yaklaşık üç metre yükseklikten düşen otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı. Rize Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlatırken olay yerinde hayatını kaybeden Çukur ve Şentürk'ün cenazeleri Rize Adlı Tıp Kurumuna götürüldü.
Anne, 5 yaşındaki çocuğuna işkence yaptı!
Anne, 5 yaşındaki çocuğuna işkence yaptı!
Kombi bakımında nelere dikkat etmeli?
Kombi bakımında nelere dikkat etmeli?
Afet konteynerinde neler bulunuyor?
Afet konteynerinde neler bulunuyor?
Böyle bulundu! Tam 3 bin 600 yıllık
Böyle bulundu! Tam 3 bin 600 yıllık
Bakan Nebati açıkladı: Suç duyurusunda bulunduk
Bakan Nebati açıkladı: Suç duyurusunda bulunduk
Adı yalancı, kendi şifacı! Ağrıları şıp diye kesiyor
Adı yalancı, kendi şifacı! Ağrıları şıp diye kesiyor
İşte 7,4’lük Marmara Depremi’nin simülasyonu
İşte 7,4'lük Marmara Depremi'nin simülasyonu
Düzce’de hasarlı binalar tahliye edildi
Düzce'de hasarlı binalar tahliye edildi
116 yılık tarihi okul yeniden ayağa kalkıyor!
116 yılık tarihi okul yeniden ayağa kalkıyor!
Ölü adamın parmakları kan dondurdu
Ölü adamın parmakları kan dondurdu
O hastalık giderek artıyor!
O hastalık giderek artıyor!
Şehadet haberleri ailelere verildi!
Şehadet haberleri ailelere verildi!
Daha Fazla Video Göster