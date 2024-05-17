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Prizde unutulan şarj aleti yangına sebep oldu

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Giriş: 17.05.2024 08:12
Güncelleme:17.05.2024 08:12
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. İlk incelemelere göre prizde unutulan şarj aletinden çıktığı belirtilen yangın, mahallede paniğe sebep oldu.
Prizde unutulan şarj aleti yangına sebep oldu
Prizde unutulan şarj aleti yangına sebep oldu
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