DEAŞ operasyonunda 11 kişi paketlendi!

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde DEAŞ terör örgütüne üye olmak suçundan yürütülen soruşturma çerçevesinde belirlenen evlere şafak baskını düzenlendi. Yapılan baskınlarda 20 kişi gözaltına alındı. Yapılan sorgulamaların ardından 13'ü sınır dışı edilen operasyonlarda daha önceki soruşturmalar ile birlikte 11 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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