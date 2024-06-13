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DEAŞ operasyonunda 11 kişi paketlendi!

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.06.2024 20:58
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde DEAŞ terör örgütüne üye olmak suçundan yürütülen soruşturma çerçevesinde belirlenen evlere şafak baskını düzenlendi. Yapılan baskınlarda 20 kişi gözaltına alındı. Yapılan sorgulamaların ardından 13'ü sınır dışı edilen operasyonlarda daha önceki soruşturmalar ile birlikte 11 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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DEAŞ operasyonunda 11 kişi paketlendi!
DEAŞ operasyonunda 11 kişi paketlendi!
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