Bayram öncesi evlat acıdı yaşadılar! Balkondan düşen minik kız hayatını kaybetti

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın birinci katındaki dairede oynayan 1 buçuk yaşındaki Berçem Deniz Dağ, evin balkonuna çıkmış, korkuluklardan sararak eksi 2'nci katta bulunan garaj kapısının önüne düşmüştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan minik kız, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 10 yıldır evli olan çiftin daha önce de doğan çocuklarını kısa sürede kaybederek evlat acısı yaşadığı, minik kızın ise çiftin tek çocuğu olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN