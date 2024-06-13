13 Haziran 2024, Perşembe
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Alkollü araç kullanıp kaza yaptı! Sinirini basın mensuplarından çıkardı... O anlar kamerada
Aksaray’da alkollü olarak kullandığı otomobille bir başka otomobile çarparak kazaya karışan alkollü sürücü olay yerinde görüntü almak isteyen basın mensubunun önce telefonunu aldı, sonra da darp etmek için arkasından koşup tehditler savurdu. Saldırı anı ve tüm o anlar kameralara anbean yansıdı. Kazaya karışan diğer araç sürücüsü Veyis M. ise, “Ben buradan direkt geliyordum. Buradan süratli bir şekilde gelip vurdu. Aracı kadın kullanıyordu” dedi. Alkollü kadın sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülerek olayla ilgili adli işlem başlatıldı.