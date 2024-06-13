13 Haziran 2024, Perşembe
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4 gündür aranan yaşlı adam ölü bulundu! Son görüntüleri ortaya çıktı
Adana'da 4 gün önce kahvehaneye gitmek üzere evden çıkan ve geri dönmeyen 84 yaşındaki Ali Önal, Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesi'nde otoyol yakınındaki boş arazide yerde yatarken görüldü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın öldüğünü belirlerken, polis ekipleri de inceleme başlattı. Kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Önal'ın cesedi adli tıp kurumuna kaldırıldı. Yaşlı adamın ölümüyle ilgili savcılık soruşturma başlattı.