13 Haziran 2024, Perşembe
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Karnesini alamadan hayatını kaybetti! Feci kaza kameralara yansıdı
Ordu’nun Atatürk Mahallesi Tepe Yolu Sokak üzerinde kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dolmuştan inip yolun karşısına geçmek isteyen Defne Nur Karataş'a (8), Murat G.'nin kullandığı 52 ADN 614 plakalı otomobil çarptı. Kazanın şiddetiyle çocuk bir müddet sürüklendi, otomobilin altına kaldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, küçük çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Defne Nur'un cansız bedeni, Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.