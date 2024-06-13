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Tatile çıkanlar çileden çıktı! Bodrum'da trafik felç: 24 saatte 20 bin araç...

Kurban Bayramı'na artık sayılı günler kaldı. 9 günlük Bayram tatilini fırsat bilen binlerce tatilci, yollara akın etmeye başladı. Son olarak tatil şehri Bodrum, her yıl olduğu gibi bu sene de bayram tatili başlamadan trafik çilesine sahne oldu. Tatilciler, araçlarıyla ilçeye gelirken metrelerce uzun kuyruklar oluşturdu. 24 saat içerisinde 20 bin aracın giriş yaptığı öğrenildi. İşte kare kare drone ile çekilen o anlar...

Giriş: 13.06.2024 19:39 Güncelleme: 13.06.2024 20:00
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Tatile çıkanlar çileden çıktı! Bodrum’da trafik felç: 20 bin araç zun kuyruklar oluşturdu

Kurban Bayramı'na artık kısa bir süre kaldı.

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Tatile çıkanlar çileden çıktı! Bodrum’da trafik felç: 20 bin araç zun kuyruklar oluşturdu

9 günlük Bayram tatilini fırsat bilen binlerce tatilci, yollara akın etmeye başladı.

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Tatile çıkanlar çileden çıktı! Bodrum’da trafik felç: 20 bin araç zun kuyruklar oluşturdu

Son olarak tatil şehri Bodrum, her yıl olduğu gibi bu sene de bayram tatili başlamadan trafik çilesine sahne oldu.

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Tatile çıkanlar çileden çıktı! Bodrum’da trafik felç: 20 bin araç zun kuyruklar oluşturdu

Tatile 1 gün önceden araçlarıyla gelen 2'inci konut sahipleri ve otelde konaklayacak olan yerli turist Bodrum'da trafiği durma noktasına getirdi.

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Tatile çıkanlar çileden çıktı! Bodrum’da trafik felç: 20 bin araç zun kuyruklar oluşturdu

TRAFİK KUYRUĞU DİKKATLERDEN KAÇMADI
Uzun araç kuyruklarının oluştuğu ilçede Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri canla başla çalışmaya başladı. Özellikle ana yolda oluşan trafik kuyruğu dikkatlerden kaçmadı.

SÜRÜCÜLER ÇİLEDEN ÇIKTI
40 dereceyi bulan bunaltıcı sıcaklarda ilerlemeye çalışan araç sürücüleri zaman zaman çileden çıktı.