Siber karavan çetesine operasyon! 9 kişi tutuklandı

Kocaeli merkezli 4 ilde, e- ticaret ve ilan platformlarında sahte karavan ilanı yayınlayıp iletişime geçtikleri vatandaşları kapora ve nakliye bedeli gibi bahanelerle dolandıran suç örgütüne yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Liderliğini 37 farklı yakalama emri ve toplamda 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B.’nin yaptığı suç örgütü şüphelileri adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 13 şüpheliden 9’u tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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