Tatile çıkanlar çileden çıktı! Bodrum'da trafik felç: 20 bin araç zun kuyruklar oluşturdu

Kurban Bayramı'na artık sayılı günler kaldı. 9 günlük Bayram tatilini fırsat bilen binlerce tatilci, yollara akın etmeye başladı. Son olarak tatil şehri Bodrum, her yıl olduğu gibi bu sene de bayram tatili başlamadan trafik çilesine sahne oldu. Tatilciler, araçlarıyla ilçeye gelirken metrelerce uzun kuyruklar oluşturdu. İşte kare kare drone ile çekilen o anlar...

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