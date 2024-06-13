13 Haziran 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Eyüpsultan'da yangında can pazarı! Mahsur kalan 20 kişi kurtarıldı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.06.2024 20:13
İstanbul Eyüpsultan'da çıkan yangında adeta can pazarı yaşandı. Binada mahsur kalan 20 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Öte yandan dumandan etkilenen 4 kişiye ambulanslarda müdahale edildi. İşte o anlar...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Karnesini alamadan hayatını kaybetti!
Karnesini alamadan hayatını kaybetti!
DEAŞ operasyonunda 11 kişi paketlendi!
DEAŞ operasyonunda 11 kişi paketlendi!
Yok artık! Midelerinden 1.5 kilogram uyuşturucu çıktı
Yok artık! Midelerinden 1.5 kilogram uyuşturucu çıktı
Eyüpsultan’da yangında can pazarı!
Eyüpsultan'da yangında can pazarı!
Sinirini basın mensuplarından çıkardı!
Sinirini basın mensuplarından çıkardı!
Kızı ve torununu sokak ortasında öldürdü!
Kızı ve torununu sokak ortasında öldürdü!
Tatile diye çıkan çileden çıktı!
Tatile diye çıkan çileden çıktı!
4 gündür aranan yaşlı adam ölü bulundu!
4 gündür aranan yaşlı adam ölü bulundu!
Milli Mücadele’de yer alan Bayar’a reva görülen!
Milli Mücadele’de yer alan Bayar’a reva görülen!
İzmir’de fabrika yangını
İzmir'de fabrika yangını
Kıyma makinesi stüdyoda!
Kıyma makinesi stüdyoda!
Farid Farjad da çalıyor Ezel de
Farid Farjad da çalıyor Ezel de
Daha Fazla Video Göster