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Kızı ve torununu sokak ortasında öldürdü! O katile linç girişimini polis engelledi

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.06.2024 20:00
Adana'dan Eskişehir’e giden Osman Nuri Keskin kızı ve torununu öldürdü. Olayı görenler tarafından linç edilmek istenen zanlı, gözaltına alındı. Detaylar A Haber’de…
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