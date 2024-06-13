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Dengesini kaybeden motosiklet sürücüsü düştü! O anlar kameralara yansıdı

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Giriş: 13.06.2024 22:26
Yalova’nın Esenköy Ali Hanım Mahallesi sahil yolunda motosikletine binen bir şahıs, caddeye çıktıktan kısa süre sonra dengesini kaybederek yere düştü. Yaralanan motor sürücüsü kaza yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Çınarcık Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Motosiklet sürücüsünün dengesini kaybederek düştüğü anlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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