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Pompalı tüfek dehşeti: Çocukları uyurken evi kurşunladılar

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 26.05.2024 12:38
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıkan kavgada, iddiaya göre, amcası ve kuzenlerinin de aralarında bulunduğu yakın akrabaları tarafından evine pompalı tüfek ve silahla ateş edilen Nihat Ak (26) korku dolu anlar yaşadı.
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