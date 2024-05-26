26 Mayıs 2024, Pazar
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Pompalı tüfek dehşeti: Çocukları uyurken evi kurşunladılar
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıkan kavgada, iddiaya göre, amcası ve kuzenlerinin de aralarında bulunduğu yakın akrabaları tarafından evine pompalı tüfek ve silahla ateş edilen Nihat Ak (26) korku dolu anlar yaşadı.