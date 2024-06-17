17 Haziran 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Şanlıurfa'da sulama kanalına giren çocuk akıntıya kapılarak kayboldu

İHA
ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.06.2024 11:16
Şanlıurfa'da tarım sulamasında kullanılan kanala giren 16 yaşındaki çocuk, akıntıya kapılarak kayboldu.
Atalarından gelen bayramlaşma geleneğini sürdürüyorlar
Atalarından gelen bayramlaşma geleneğini sürdürüyorlar
Şanlıurfa’da sulama kanalına giren çocuk kayboldu
Şanlıurfa'da sulama kanalına giren çocuk kayboldu
Feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Mahallenin her sokağında su var, tek bu sokakta yok
Mahallenin her sokağında su var, tek bu sokakta yok
Tortum Şelalesi coştu
Tortum Şelalesi coştu
10 kiloluk dev tümör çıkartıldı
10 kiloluk dev tümör çıkartıldı
Mersin’de bayram dolayısıyla trafik tedbirleri arttırıldı
Mersin'de bayram dolayısıyla trafik tedbirleri arttırıldı
Tartıştığı şahsa ait aracın lastiklerini bıçakladı
Tartıştığı şahsa ait aracın lastiklerini bıçakladı
Annelerinin terk ettiği angut yavruları doğaya salındı
Annelerinin terk ettiği angut yavruları doğaya salındı
Yaz gelince her yerde ortaya çıktılar
Yaz gelince her yerde ortaya çıktılar
Bina yerle bir oldu! O anlar kamerada
Bina yerle bir oldu! O anlar kamerada
Mezarlıkta alev alev böyle yandı
Mezarlıkta alev alev böyle yandı
Daha Fazla Video Göster