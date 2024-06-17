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Karın ağrısı şikayetiyle gitti, 10 kiloluk dev tümör çıkartıldı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 17.06.2024 10:47
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi bölümüne; Balıkesir'den karnında ağrı ve şişlik şikayetleriyle yönlendirilen ve yapılan tetkikler sonucunda yaklaşık 10 kilo ve 38 santimetrelik dev tümör tespit edilen hasta, gerçekleştirilen başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.
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