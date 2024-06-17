17 Haziran 2024, Pazartesi
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Mahallenin her sokağında su var, tek bu sokakta yok
Adana'da bir mahallede tüm sokaklarında içme suyu akarken sadece bir sokağında suyun sabah kesilip gece geri gelmesi sokak sakinlerini perişan ediyor. Sokaktaki bir evde ikamet eden Hanifi Gidik, "Su sabah 10.00'da gidiyor, gece geliyor. Kurban Bayramı'nda rezil olduk. Bu sorunu bir türlü çözemediler" dedi.