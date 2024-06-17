17 Haziran 2024, Pazartesi
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Atalarından gelen bayramlaşma geleneğini sürdürüyorlar
Ardeşen ilçesine bağlı Işıklı Meyvalı Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, atalarından gelen bayramlaşma geleneklerini sürdürüp, hasta ve yaşlıları evlerinde ziyaret ediyor. Bayram Namazı ile başlayan bayramlaşmalar mahalle boyunca kalabalıklaşarak devam ediyor. Hiçbir küskünlüğün olmadığı mahallede yaklaşık 100 hane ziyaret edilerek bayramlaşılıyor. Evlerin ziyareti esnasında da geceden hazırlanan ikramlar dağıtılıyor. Evlerin kapılarında da haşlanmış yumurtalar herkes için hazırlanır. Toplanan haşlanmış yumurtalar ile sonrasında mahalleli hangisinin kırılıp kırılmadığına dair kendi aralarında yarışıyor. Son olarak da bir vatandaş çay alımyerinde balkon konuşması yaparak günü sonlandırıyor. Atalarından gelen bayramlaşma geleneğini her yıl sürdürmeye çalışan mahalle halkı çocuklarına da bu geleneği aşılamaya çalışıyor.