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Tartıştığı şahsa ait aracın lastiklerine bıçakla zarar veren genç mahalleyi karıştırdı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 17.06.2024 10:43
Malatya'da, bir genç tartıştığı şahsa ait aracın lastiklerine bıçakla zarar verdi. Durumu fark eden araç sahibi silahla havaya ateş açarken mahalle karıştı.
Tartıştığı şahsa ait aracın lastiklerini bıçakladı
Tartıştığı şahsa ait aracın lastiklerini bıçakladı
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