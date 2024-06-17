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Mersin'de bayram dolayısıyla trafik tedbirleri arttırıldı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 17.06.2024 10:45
Mersin'de Kurban Bayramı dolayısıyla trafik tedbirleri ve denetimleri arttırılırken, araç sürücüleri trafik kuralları konusunda bilgilendirildi.
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