08 Eylül 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Pendik’te motosiklet kazası! Kalp masajıyla hayata döndürme mücadelesi kamerada

Pendik’te motosiklet kazası! Kalp masajıyla hayata döndürme mücadelesi kamerada

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.09.2021 13:38
İstanbul’un Pendik ilçesinde sahil yolunda iddiaya göre hızla seyir eden motosiklet sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucunda yola devrildi. Motosikletten düşerek yola düşen 28 yaşındaki sürücüye, kazaya şahit olan bir sağlık personeli tarafından olay yerinde kalp masajı yapıldı. Motosiklet sürücüsü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sağlık çalışanının kalp masajı yaptığı anlar kameraya yansıdı.

Kaza, Pendik sahil yolunda geçen hafta meydana geldi. İddiaya göre 28 yaşındaki Mesut Köseoğlu motosikleti ile yolda hızla seyir halindeydi. Köseoğlu, hızla ilerlediği esnada aniden motosikletinin kontrolünü kaybetmesiyle kaza yaptı.

YOLA SAVRULDU

Kontrolden çıkan otomobil yola devrilirken sürücü Köseoğlu ise motosikletten yola savruldu. Kazaya tanık olan çevredekiler yerde yatan yaralının yardımına koşarak durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

KURTARILAMADI

O sırada olay yerine yakın olan ve kazaya tanık olan bir sağlık çalışanı kadın, yerde yaralı halde yatan Köseoğlu'na kalp masajı yaptı. Ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 28 yaşındaki genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Mesut Köseoğlu'nun memleketi Kastamonu'da defnedildiği öğrenildi.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan, yerde yaralı halde yatan gence sağlık çalışanı tarafından olay erinde kalp masajı yapıldığı anlar ve motosikletli gencin kazadan dakikalar önce yolda motosikletiyle ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kalp masajıyla hayata döndürme mücadelesi kamerada
Kalp masajıyla hayata döndürme mücadelesi kamerada
Gören şaştı kaldı! Dünyanın en ilginç...
Gören şaştı kaldı! Dünyanın en ilginç...
16 yaşındaki öğrenci sınıfta kalp krizi geçirip öldü
16 yaşındaki öğrenci sınıfta kalp krizi geçirip öldü
Yaşlı kadın ağacın altında kaldı
Yaşlı kadın ağacın altında kaldı
Kedi ve köpeklerden hastalık geçer mi?
Kedi ve köpeklerden hastalık geçer mi?
İzmir Kemalpaşa’da korkutan orman yangını!
İzmir Kemalpaşa’da korkutan orman yangını!
Vahşi leopara böyle kafa tuttu
Vahşi leopara böyle kafa tuttu
Köpek dehşeti kamerada
Köpek dehşeti kamerada
Tavuk kümesine girdi gözlerine inanamadı!
Tavuk kümesine girdi gözlerine inanamadı!
Toksinlere karşı etkili yöntem!
Toksinlere karşı etkili yöntem!
Duraklarda yoğunluk! Öğrenciler okula yetişemedi
Duraklarda yoğunluk! Öğrenciler okula yetişemedi
Hangi öğrenciler devamsız sayılmayacak?
Hangi öğrenciler devamsız sayılmayacak?
Daha Fazla Video Göster