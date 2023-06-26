Otoyollarda bayram yoğunluğu var mı?

Yaz tatilinin bayram tatili ile birleşmesi ile tatilciler geçtiğimiz cuma gününden bu yana yollara düştü. Hafta sonu şehirlerarası yollarda bir hayli yoğunluk vardı. Haftanın ilk gününde durum ne? A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek detayları aktardı.

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